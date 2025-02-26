شهيدان في غارة إسرائيلية على لبنان

وقال مصدر لبناني، إن القوات الإسرائيلية أطلقت من موقع الجرداح في أطراف الضهيرة رشقات نارية باتجاه فريق صحفي خلال تصويره أشغالا تقوم بها في المكان.
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