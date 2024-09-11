شهيدان في غارة ليلية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني، لمراسل” بترا” في بيروت”، إن الجيش الإسرائيلي نفذ غارة من مسيّرة على دراجة نارية في بلدة البياضة أدت إلى مقتل شقيقين
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