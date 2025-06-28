شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان

وأشار مصدر أمني لبناني إلى تحليق لطائرة تابعة لقوات اليونيفيل فوق الخط الأزرق الحدودي جنوب لبنان، بعدما كانت حلقت فوق القطاعين الشرقي والغربي وإقليم التفاح وفوق مرتفعات جبل الشيخ في تلة الرادار المشرفة على بلدة شبعا اللبنانية الحدودية.
بترا
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