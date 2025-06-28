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شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 28-06-2025 08:34 م
الوكيل الإخباري- استشهد لبنانيان، اليوم السبت، جراء قصف مسيرتين إسرائيليتين دراجة نارية في بلدة محرونا وسيارة في بلدة تكونين جنوبي لبنان.اضافة اعلان


وأشار مصدر أمني لبناني إلى تحليق لطائرة تابعة لقوات اليونيفيل فوق الخط الأزرق الحدودي جنوب لبنان، بعدما كانت حلقت فوق القطاعين الشرقي والغربي وإقليم التفاح وفوق مرتفعات جبل الشيخ في تلة الرادار المشرفة على بلدة شبعا اللبنانية الحدودية.

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