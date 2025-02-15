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شهيدان وثلاثة جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 15-02-2025 10:20 م

الوكيل الإخباري-   أستشهد شخصان، وجرح 3 آخرين، في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية مساء اليوم السبت، على سيارة على طريق جرجوع -اللويزة في منطقة إقليم التفاح جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر امني لبناني في بيروت.

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وأشار المصدر إلى أن الطيران الإسرائيلي المسيّر أغار مستهدفًا بلدة عيناتا من دون وقوع إصابات.


وأوضح ، أن الطيران المسير الإسرائيلي حلق بكثافة في أجواء بيروت وضواحيها، وفوق جبل الريحان في منطقة جزين"، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي نفّذ عمليات تفجير في بلدتي كفركلا ويارون جنوب لبنان" .

 
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