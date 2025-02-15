شهيدان وثلاثة جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أستشهد شخصان، وجرح 3 آخرين، في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية مساء اليوم السبت، على سيارة على طريق جرجوع -اللويزة في منطقة إقليم التفاح جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر امني لبناني في بيروت.

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وأشار المصدر إلى أن الطيران الإسرائيلي المسيّر أغار مستهدفًا بلدة عيناتا من دون وقوع إصابات.