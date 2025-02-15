شهيدان وثلاثة جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وأشار المصدر إلى أن الطيران الإسرائيلي المسيّر أغار مستهدفًا بلدة عيناتا من دون وقوع إصابات.
وأوضح ، أن الطيران المسير الإسرائيلي حلق بكثافة في أجواء بيروت وضواحيها، وفوق جبل الريحان في منطقة جزين"، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي نفّذ عمليات تفجير في بلدتي كفركلا ويارون جنوب لبنان" .
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