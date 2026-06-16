شهيدان وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد شخصان وأصيب 5 آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت مساء اليوم الثلاثاء منطقتي النبطية وبنت جبيل في جنوب لبنان.

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وأفاد مصدر أمني لبناني، بأن فرق الإسعاف والدفاع المدني واصلت عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض في عدد من البلدات الجنوبية، التي تعرضت للقصف.