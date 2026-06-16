شهيدان وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وأفاد مصدر أمني لبناني، بأن فرق الإسعاف والدفاع المدني واصلت عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض في عدد من البلدات الجنوبية، التي تعرضت للقصف.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ الثاني من آذار الماضي وحتى اليوم 16 حزيران، بلغت 3826 شهيدًا و11851 جريحًا.
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