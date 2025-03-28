شهيدان وجريحان في غارتين اسرائيليتين على جنوب لبنان

وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، عن أن الغارة على بلدة يحمر الشقيف أدت إلى سقوط شهيدين، فيما أدت الغارة على بلدة بيت ياحون حداثا إلى إصابة شخصين بجروح".
وقال مصدر أمني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الجيش الإسرائيلي أطلق منطادا تجسسيا فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، فيما عمدت مسيرة إسرائيلية إلى إلقاء قنبلة باتجاه غرفة جاهزة في بلدة يارون، وألحقت أضرارا فيها، حيث عثر لاحقا على طائرة درون إسرائيلية محطمة بالقرب من الغرفة الجاهزة المستهدفة".
-
أخبار متعلقة
-
موعد عيد الفطر.. السعودية تتحرى الهلال والفلك يقول كلمته
-
مركز البحوث المصري يحدد موعد عيد الفطر
-
وسائل إعلام تابعة حوثية: عدوان أميركي على مديريتي سنحان وسحار
-
مصر تؤكد موقفها الداعم للبنان وإدانتها لقصف القوات الإسرائيلية مبنى في بيروت
-
نتنياهو: إسرائيل ستواصل مهاجمة كل مكان في لبنان للتصدي لأي تهديد
-
بريطانيا تطلب من رعاياها مغادرة جنوب السودان فورا
-
سلام يطالب الجيش اللبناني بالتحقيق في إطلاق صواريخ من جنوبي البلاد
-
شهيد بغارات إسرائيلية مكثفة على جنوبي لبنان