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شهيدان وجريحان في غارتين اسرائيليتين على جنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 28-03-2025 10:25 م

الوكيل الإخباري-   استشهد شخصان وأصيب آخران في غارتين نفذهما الطيران المسير الإسرائيلي على جنوب لبنان مساء اليوم الجمعة.

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وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، عن أن الغارة على بلدة يحمر الشقيف أدت إلى سقوط شهيدين، فيما أدت الغارة على بلدة بيت ياحون حداثا إلى إصابة شخصين بجروح".


وقال مصدر أمني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الجيش الإسرائيلي أطلق منطادا تجسسيا فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، فيما عمدت مسيرة إسرائيلية إلى إلقاء قنبلة باتجاه غرفة جاهزة في بلدة يارون، وألحقت أضرارا فيها، حيث عثر لاحقا على طائرة درون إسرائيلية محطمة بالقرب من الغرفة الجاهزة المستهدفة".

 
gnews

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