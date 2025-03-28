شهيدان وجريحان في غارتين اسرائيليتين على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد شخصان وأصيب آخران في غارتين نفذهما الطيران المسير الإسرائيلي على جنوب لبنان مساء اليوم الجمعة.

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وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، عن أن الغارة على بلدة يحمر الشقيف أدت إلى سقوط شهيدين، فيما أدت الغارة على بلدة بيت ياحون حداثا إلى إصابة شخصين بجروح".