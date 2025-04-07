شهيدان وجريحان في غارتين اسرائيليتين على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد سوريان وجرح لبناني، بغارة نفذتها مسيرة إسرائيلية مساء اليوم الاثنين، على طريق الدردارة - سهل الخيام في جنوب لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني لـ(بترا)، إن الطيران المسير استهدف وسط طريق الدردارة - سهل الخيام أثناء مرور سيارة ودراجة نارية".