شهيدان وجريحان في غارتين اسرائيليتين على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لـ(بترا)، إن الطيران المسير استهدف وسط طريق الدردارة - سهل الخيام أثناء مرور سيارة ودراجة نارية".
و جرح شخص في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم على سيارة في بلدة بيت ليف جنوب لبنان، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة اللبنانية.
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