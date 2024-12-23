شهيدان وجريح في غارة اسرائيلية جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد لبنانيان، وجرح ثالث جراء غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة شبان قرب المدرسة الرسمية في بلدة الطيبة جنوب لبنان.

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