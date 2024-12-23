شهيدان وجريح في غارة اسرائيلية جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني، إن "القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرا كبيرا هو الأعنف في بلدة كفر كلا، أدى إلى تدمير حارة بكاملها وسط البلدة".
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