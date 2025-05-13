شهيدان وجريح في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

وبحسب مصدر أمني لبناني، فإن الغارة استهدفت سيارة في البلدة.
وأضاف أن غارة أخرى استهدفت بلدة شقرا، وقد نجا سائق السيارة المستهدفة.
بدورها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن "غارة إسرائيلية بمسيرة على دراجة نارية في حولا أدت إلى استشهاد لبناني".
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