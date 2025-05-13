شهيدان وجريح في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد لبنانيان وجرح آخر، في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، على بلدة الدبشة، جنوبي لبنان.

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وبحسب مصدر أمني لبناني، فإن الغارة استهدفت سيارة في البلدة.



وأضاف أن غارة أخرى استهدفت بلدة شقرا، وقد نجا سائق السيارة المستهدفة.