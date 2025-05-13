الثلاثاء 2025-05-13 11:25 م
 

شهيدان وجريح في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 09:25 م

الوكيل الإخباري-   استشهد لبنانيان وجرح آخر، في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، على بلدة الدبشة، جنوبي لبنان.

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وبحسب مصدر أمني لبناني، فإن الغارة استهدفت سيارة في البلدة.


وأضاف أن غارة أخرى استهدفت بلدة شقرا، وقد نجا سائق السيارة المستهدفة.


بدورها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن "غارة إسرائيلية بمسيرة على دراجة نارية في حولا أدت إلى استشهاد لبناني".

 
gnews

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