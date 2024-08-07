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شهيدان و 6 جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

تعبيرية
تعبيرية




 

الأربعاء، 07-08-2024 03:40 م

الوكيل الإخباري-   استشهد شخصان وأصيب 6 آخرون في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، على جنوب لبنان.


وقال مصدر أمني لبناني إن الغارة استهدفت دراجة نارية في بلدة جويا بقضاء صور جنوبي لبنان، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة 6 وتضرر عدد من المنازل والسيارات، فيما سُجل قصف مدفعي إسرائيلي على المنطقة الواقعة بين علما الشعب والناقورة.

 

 

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