شهيدان و 6 جرحى في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني إن الغارة استهدفت دراجة نارية في بلدة جويا بقضاء صور جنوبي لبنان، ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة 6 وتضرر عدد من المنازل والسيارات، فيما سُجل قصف مدفعي إسرائيلي على المنطقة الواقعة بين علما الشعب والناقورة.
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