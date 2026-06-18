شهيدان و3 إصابات في غارات إسرائيلية جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد شخصان وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الخميس، جراء غارات شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات زبدين وكفرتبنيت وبيت ياحون جنوبي لبنان.

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