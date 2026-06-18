الخميس 2026-06-18 02:31 م

شهيدان و3 إصابات في غارات إسرائيلية جنوب لبنان

قائد الجيش اللبناني يبحث الوضع الأمني في لبنان مع جنرال أميركي
لبنان
 
الخميس، 18-06-2026 01:41 م

الوكيل الإخباري-   استشهد شخصان وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الخميس، جراء غارات شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات زبدين وكفرتبنيت وبيت ياحون جنوبي لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن القصف الإسرائيلي التدميري يستهدف بلدة النبطية الفوقا، فيما ينفذ الجيش الإسرائيلي أعمال تجريف واسعة في مدينة الخيام.

 
 


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