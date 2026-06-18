شهيدان و3 إصابات في غارات إسرائيلية جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن القصف الإسرائيلي التدميري يستهدف بلدة النبطية الفوقا، فيما ينفذ الجيش الإسرائيلي أعمال تجريف واسعة في مدينة الخيام.
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