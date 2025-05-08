شهيدان و7 مصابين بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أعلن مصدر أمني لبناني، استشهاد لبنانيين اثنين، وجرح سبعة آخرين، حالة بعضهم حرجة في العدوان الجوي الإسرائيلي العنيف على جنوب لبنان، صباح اليوم الخميس.

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