شهيدان و7 مصابين بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

واستهدف الهجوم، بسلسلة غارات متتالية على دفعتين، المرتفعات والأحراج بين بلدات كفرتبنيت، والنبطية الفوقا، وكفررمان، ولا سيما في منطقة "أحراج علي الطاهر".
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