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شهيدان و7 مصابين بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 08-05-2025 06:51 م

الوكيل الإخباري-    أعلن مصدر أمني لبناني، استشهاد لبنانيين اثنين، وجرح سبعة آخرين، حالة بعضهم حرجة في العدوان الجوي الإسرائيلي العنيف على جنوب لبنان، صباح اليوم الخميس.

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واستهدف الهجوم، بسلسلة غارات متتالية على دفعتين، المرتفعات والأحراج بين بلدات كفرتبنيت، والنبطية الفوقا، وكفررمان، ولا سيما في منطقة "أحراج علي الطاهر".

 
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