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شهيدان و76 جريحا حصيلة أولية لضحايا غارات الضاحية الجنوبية لبيروت

من موقع الهجوم
من موقع الهجوم
الجمعة، 27-09-2024 09:24 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن غارات العدو الإسرائيلي المتتالية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين وإصابة 76 بجروح، ومن بين الإصابات 61 طفيفة و15 استدعت دخول المستشفى.

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وتستمر أعمال رفع الأنقاض في منطقة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لانتشال جثامين الشهداء واسعاف المصابين.


وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، إن عدد الضحايا كبير جدا ويصعب احصاؤه لكون الغارات استهدفت عدة مباني دفعة واحدة وأدت إلى سقوطها ركاما.


ووجه الصليب الأحمر وأجهزة الإنقاذ نداءات للتبرع بالدم في مستشفيات بيروت، لا سيما القريبة من مكان الغارات، وهي مستشفى رفيق الحريري الجامعي ومستشفى الساحل ومستشفى الرسول الأعظم.


ويعمل عناصر الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، على إخماد النيران التي اندلعت في مكان الانفجار واخلاء المصابين وانتشال جثامين الشهداء.

 
gnews

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