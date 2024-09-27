شهيدان و76 جريحا حصيلة أولية لضحايا غارات الضاحية الجنوبية لبيروت

وتستمر أعمال رفع الأنقاض في منطقة الغارات التي شنها العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لانتشال جثامين الشهداء واسعاف المصابين.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، إن عدد الضحايا كبير جدا ويصعب احصاؤه لكون الغارات استهدفت عدة مباني دفعة واحدة وأدت إلى سقوطها ركاما.
ووجه الصليب الأحمر وأجهزة الإنقاذ نداءات للتبرع بالدم في مستشفيات بيروت، لا سيما القريبة من مكان الغارات، وهي مستشفى رفيق الحريري الجامعي ومستشفى الساحل ومستشفى الرسول الأعظم.
ويعمل عناصر الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، على إخماد النيران التي اندلعت في مكان الانفجار واخلاء المصابين وانتشال جثامين الشهداء.
-
أخبار متعلقة
-
هجوم صاروخي واسع يستهدف الجليل
-
نشر تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال حسن نصر الله
-
إعلام إسرائيلي: القيادة ناقشت أن هجوم الضاحية سيغير الشرق الأوسط
-
إعلام إسرائيلي يكشف احتمالات نجاة حسن نصر الله
-
أول رد رسمي لبناني بعد الهجوم على الضاحية الجنوبية
-
إعلام إسرائيلي: نتنياهو صدق على اغتيال نصر الله
-
مسؤولون أميركيون: لم تبلغنا إسرائيل بالهجوم على الضاحية الجنوبية
-
وكالة تسنيم: حسن نصر الله في مكان آمن