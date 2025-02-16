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شهيدة وجرحى بنيران الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

علم لبنان
لبنان
الأحد، 16-02-2025 08:49 م

الوكيل الإخباري-    استشهدت لبنانية، وجرح عدد آخر، عندما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على لبنانيين دخلوا إلى بلدتهم حولا في جنوب لبنان .

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وقال مصدر أمني لبناني: “إن الجيش الإسرائيلي قام أيضا بخطف ثلاثة لبنانيين من داخل البلدة”، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي فخخ موقعاً في حرش سدانة في بلدة كفرشوبا تمهيداً لتفجيره.

 
gnews

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