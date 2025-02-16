شهيدة وجرحى بنيران الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني: “إن الجيش الإسرائيلي قام أيضا بخطف ثلاثة لبنانيين من داخل البلدة”، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي فخخ موقعاً في حرش سدانة في بلدة كفرشوبا تمهيداً لتفجيره.
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