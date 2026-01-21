شهيد باستهداف إسرائيلي جنوب لبنان

10:37 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761752 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استشهد مواطن لبناني، صباح اليوم الأربعاء، جراء تجديد الطيران المسير الإسرائيلي غاراته المتنقلة جنوب لبنان. اضافة اعلان





وبحسب مصدر في وزارة الصحة اللبنانية، استهدف الطيران الإسرائيلي سيارة على طريق الزهراني المصيلح، ما أدى الى سقوط الشهيد.



تم نسخ الرابط





