الأربعاء 2026-01-21 12:30 م

شهيد باستهداف إسرائيلي جنوب لبنان

شهيد باستهداف إسرائيلي جنوب لبنان
شهيد باستهداف إسرائيلي جنوب لبنان
 
الأربعاء، 21-01-2026 10:37 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد مواطن لبناني، صباح اليوم الأربعاء، جراء تجديد الطيران المسير الإسرائيلي غاراته المتنقلة جنوب لبنان.اضافة اعلان


وبحسب مصدر في وزارة الصحة اللبنانية، استهدف الطيران الإسرائيلي سيارة على طريق الزهراني المصيلح، ما أدى الى سقوط الشهيد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

يبلغ عدد شركات البريد العاملة في الأردن 194 شركة منها 180 شركة محلية و14 دولية، وفقا لبيانات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها "المملكة" بأن مجموع الرخص الممنوحة لقطاع البري

أخبار محلية 74 رخصة مُنحت لقطاع البريد العام الماضي

فل

فن ومشاهير الموت يفجع الفنان نضال الشافعي

ل

أخبار محلية انتشال مركبة تعرضت للسقوط في قناة الملك عبدالله

قف

فن ومشاهير بكاء وانتقادات.. حقيقة تسريب فيديو قاسي لشيرين عبدالوهاب من المستشفى

مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

أخبار محلية هيئة تنظيم الاتصالات تلقت 6472 شكوى في 2025

ن

عربي ودولي صحيفة: واشنطن تعزز وجودها في الشرق الأوسط بمقاتلات جديدة

وزير النقل ونقابة المهندسين يبحثان تعزيز الشراكة في مشاريع النقل

أخبار محلية وزير النقل ونقابة المهندسين يبحثان تعزيز الشراكة في مشاريع النقل

45ف

منوعات لماذا تسرق القطط مكانك المفضل؟



 






الأكثر مشاهدة