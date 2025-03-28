شهيد بغارات إسرائيلية مكثفة على جنوبي لبنان

الوكيل الإخباري- ارتقى شهيد وأصيب آخر في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة كفر تبنيت جنوبي لبنان، ويستمر البحث تحت أنقاض المكان المستهدف عن مفقودين.

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وكان الجيش الإسرائيلي كثف قبل ظهر اليوم الجمعة، غاراته الجوية وقصفه المدفعي للعديد من المناطق اللبنانية في الجنوب وصولا إلى البقاع الغربي.



وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدات عيتا الشعب، قلعة شقيف، النبطية الفوقا، كفررمان، القنطرة، زوطر، دير سريان، كفرحونة بمنطقة جزين، ومرتفعات الريحان - الجبور، عرمتى وسجد وجباع".



كما جرى تسجيل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء الجنوب، وصولا إلى العاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها الجنوبية.