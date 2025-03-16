شهيد في غارة إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان

وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة ياطر، فجر اليوم الأحد، أدت إلى استشهاد شخص وجرح آخر.
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