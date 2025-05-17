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شهيد في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

علم لبنان
لبنان
 
السبت، 17-05-2025 01:08 م

الوكيل الإخباري-    استشهد شخص بغارة نفذها الطيران المسير الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، على سيارة في منطقة وادي خليل جنوب لبنان.

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وجاءت الغارة في سياق تصعيد متواصل لجيش الاحتلال على المناطق الجنوبية للبنان، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم، سلسلة غارات استهدفت أكثر من منطقة.

 
gnews

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