شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وذكر مصدر أمني لبناني أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت بلدة كفركلا، كما قصف بلدات رامية وبيت ليف والقوزح بعدد من القذائف المباشرة.
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