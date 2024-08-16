 
الجمعة 2024-08-16 02:19 م
 


شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية




 

الجمعة، 16-08-2024 12:36 م

الوكيل الإخباري-   استشهد شخص وأصيب آخر بجروح في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة عيترون جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف استهدف البلدة.


وذكر مصدر أمني لبناني أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت بلدة كفركلا، كما قصف بلدات رامية وبيت ليف والقوزح بعدد من القذائف المباشرة.

gnews

أحدث الأخبار

رئيس الوزراء يكرم مالك حلويات اغاتي

أخبار الشركات تكريم حلويات آغاتي في يوم الصناعة الأردنية من قبل رئيس الوزراء - صور

زلزال

أخبار محلية الاردن يرصد زلزالا بقوة 5.1 ريختر جنوب شرق سوريا

خان يونس

فلسطين الاحتلال يلقي منشورات لإخلاء مناطق في خان يونس ودير البلح

تعبيرية

عربي ودولي مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة قرب صور بلبنان

ارشيفية

عربي ودولي شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الذهب

أسواق ومال الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

ارشيفية

فلسطين مستعمرون ينفذون أعمال حفر بجوار مدرسة في اريحا

تعبيرية

أسواق ومال أسعار النفط تتراجع بشكل طفيف لكنها تتجه لتحقيق مكسب أسبوعي





 


 



الأكثر مشاهدة