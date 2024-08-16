شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد شخص وأصيب آخر بجروح في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة عيترون جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف استهدف البلدة.



وذكر مصدر أمني لبناني أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت بلدة كفركلا، كما قصف بلدات رامية وبيت ليف والقوزح بعدد من القذائف المباشرة.