شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد شخص وأصيب آخران، هما مسعفان في الدفاع المدني، بجروح في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على بلدة حولا جنوب لبنان.

اضافة اعلان