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شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
جنوب لبنان
الإثنين، 16-09-2024 05:30 م

الوكيل الإخباري-   استشهد شخص وأصيب آخران، هما مسعفان في الدفاع المدني، بجروح في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على بلدة حولا جنوب لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت "إن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدات عديسة، بليدا وطيرحرفا، كما سجلت غارة إسرائيلية على منطقة العرقوب في قضاء حاصبيا؛ مما أدى إلى إشعال حرائق في الأماكن المستهدفة".

 
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