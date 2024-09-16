شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت "إن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على بلدات عديسة، بليدا وطيرحرفا، كما سجلت غارة إسرائيلية على منطقة العرقوب في قضاء حاصبيا؛ مما أدى إلى إشعال حرائق في الأماكن المستهدفة".
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