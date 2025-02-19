شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر لبناني، إن قوة إسرائيلية مؤلفة من دبابتي "ميركافا" أطلقت النار على مركز للجيش اللبناني في "بركة النقار" جنوب بلدة شبعا من دون وقوع إصابات، في حين أقدمت قوة ثانية بمرافقة جرافة عسكرية على إقفال طريق قرب خط الانسحاب.
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