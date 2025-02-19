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شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

لبنان
لبنان
الأربعاء، 19-02-2025 03:23 م

الوكيل الإخباري-    استشهد لبناني اليوم الأربعاء في غارة شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان.

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وقال مصدر لبناني، إن قوة إسرائيلية مؤلفة من دبابتي "ميركافا" أطلقت النار على مركز للجيش اللبناني في "بركة النقار" جنوب بلدة شبعا من دون وقوع إصابات، في حين أقدمت قوة ثانية بمرافقة جرافة عسكرية على إقفال طريق قرب خط الانسحاب.

 
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