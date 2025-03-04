شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر لبناني، إن مسيرة إسرائيلية حلقت في أجواء مدينة صور وقرى الجوار على علو منخفض وشوهدت بالعين المجردة.
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