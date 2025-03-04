 
الثلاثاء 2025-03-04 05:48 م
 

شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

علم لبنان
لبنان
الثلاثاء، 04-03-2025 04:22 م

الوكيل الإخباري-   استشهد شخص إثر استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة في بلدة رشكنانيه في قضاء صور جنوبي لبنان.

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وقال مصدر لبناني، إن مسيرة إسرائيلية حلقت في أجواء مدينة صور وقرى الجوار على علو منخفض وشوهدت بالعين المجردة.

 
gnews

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