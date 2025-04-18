الجمعة 2025-04-18 09:11 م
 

شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

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أرشيفية
 
الجمعة، 18-04-2025 08:52 م

الوكيل الإخباري- استشهد مواطن لبناني اليوم الجمعة في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على طريق المعتق في بلدة رميش اللبنانية الحدودية مع إسرائيل.

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وقال مصدر أمني لبناني، إن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية في بلدة مجدلزون، ولم تسجل أي إصابات.

 

بترا

 
gnews

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عربي ودولي شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

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