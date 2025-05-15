شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر أمني لبناني بأن مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت اليوم الخميس غارة بصاروخ موجه استهدفت جرافة قرب معمل حمدان في منطقة السهل، بين بلدتي يحمر الشقيف وارنون في جنوب لبنان.

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