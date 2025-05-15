شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وأضاف أن الغارة أدت الى استشهاد سائق الجرافة، مشيرا إلى التصعيد المستمر على طول الحدود الجنوبية، وسط توتر أمني متواصل منذ أشهر.
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