الخميس 2025-05-15 06:41 م
 

شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 15-05-2025 05:26 م

الوكيل الإخباري-  أفاد مصدر أمني لبناني بأن مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت اليوم الخميس غارة بصاروخ موجه استهدفت جرافة قرب معمل حمدان في منطقة السهل، بين بلدتي يحمر الشقيف وارنون في جنوب لبنان.

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وأضاف أن الغارة أدت الى استشهاد سائق الجرافة، مشيرا إلى التصعيد المستمر على طول الحدود الجنوبية، وسط توتر أمني متواصل منذ أشهر. 

 
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