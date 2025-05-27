شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وأكدت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، أنها تتابع الوضع الميداني في الجنوب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مشيرة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته للسيادة اللبنانية واعتداءاته المتواصلة على اللبنانيين، لا سيما في منطقة الجنوب.
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، "أن وحدة عسكرية متخصصة عثرت على جهاز تجسس تابع للاحتلال الإسرائيلي، مموه ومزود بآلة تصوير، في خراج بلدة بليدا – قضاء مرجعيون، وقد عملت الوحدة على تفكيكه"، كما أزالت القوات اللبنانية ساترين ترابيين أقامهما الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في بلدتي بليدا وميس الجبل – قضاء مرجعيون.
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