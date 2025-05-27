شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استُشهد لبناني، مساء اليوم الثلاثاء، في بلدة ياطر بقضاء بنت جبيل بجنوب لبنان، جراء غارة شنّتها طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية كان يستقلها.

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وأكدت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، أنها تتابع الوضع الميداني في الجنوب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مشيرة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته للسيادة اللبنانية واعتداءاته المتواصلة على اللبنانيين، لا سيما في منطقة الجنوب.