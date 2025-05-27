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شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 27-05-2025 10:59 م

الوكيل الإخباري-   استُشهد لبناني، مساء اليوم الثلاثاء، في بلدة ياطر بقضاء بنت جبيل بجنوب لبنان، جراء غارة شنّتها طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية كان يستقلها.

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وأكدت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، أنها تتابع الوضع الميداني في الجنوب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مشيرة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته للسيادة اللبنانية واعتداءاته المتواصلة على اللبنانيين، لا سيما في منطقة الجنوب.


وفي سياق متصل، أعلنت قيادة الجيش اللبناني، في بيان، "أن وحدة عسكرية متخصصة عثرت على جهاز تجسس تابع للاحتلال الإسرائيلي، مموه ومزود بآلة تصوير، في خراج بلدة بليدا – قضاء مرجعيون، وقد عملت الوحدة على تفكيكه"، كما أزالت القوات اللبنانية ساترين ترابيين أقامهما الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في بلدتي بليدا وميس الجبل – قضاء مرجعيون.

 
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