شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وأضاف المصدر، أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى نسف مزرعة دجاج عند أطراف بلدة عيتا الشعب اللبنانية الجنوبية.
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