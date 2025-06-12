شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد مواطن لبناني، مساء اليوم الخميس، في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في منطقة النبطية الفوقا جنوب لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن مسيرات إسرائيلية حلقت على علو منخفض فوق بلدة شقرا الجنوبية والقت قنابل مضيئة فوق منطقتي الغجر والوزاني.