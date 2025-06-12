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شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 12-06-2025 11:23 م

الوكيل الإخباري-    استشهد مواطن لبناني، مساء اليوم الخميس، في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على سيارة في منطقة النبطية الفوقا جنوب لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن مسيرات إسرائيلية حلقت على علو منخفض فوق بلدة شقرا الجنوبية والقت قنابل مضيئة فوق منطقتي الغجر والوزاني.


وأضاف المصدر، أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى نسف مزرعة دجاج عند أطراف بلدة عيتا الشعب اللبنانية الجنوبية.

 
gnews

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