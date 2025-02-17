شهيد في غارة إسرائيلية على صيدا جنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني، إن "الطّيران الحربي الإسرائيلي يحلّق بكثافة فوق البقاع وإقليم التفاح والعرقوب ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة".
-
أخبار متعلقة
-
فيدان: حان الوقت للتخلص من "العمال الكردستاني"
-
وفود أميركية وروسية إلى الرياض للتحضير لقمة ترامب وبوتين
-
بري: لسنا مستعمرة إسرائيلية ونرفض أي إملاءات خارجية
-
51 إصابة في أسبوع .. ضحايا الرصاص الطائش في أم درمان
-
هزات أرضية متتالية بمنطقة نابولي الإيطالية قرب بركان فليجريان
-
رئيس وزراء اليابان يدعو ترامب للقاء عائلات يابانيين اختطفتهم كوريا الشمالية
-
بعد فصلهم.. إدارة ترامب تحاول إعادة موظفين في برامج الأسلحة النووية
-
متمردو حركة M23 يستولون على مدينة كبيرة في الكونغو