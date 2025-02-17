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شهيد في غارة إسرائيلية على صيدا جنوب لبنان

لبنان
لبنان
الإثنين، 17-02-2025 02:00 م

الوكيل الإخباري-   استشهد شخص في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية قبل ظهر اليوم الاثنين، على سيارة في طريق الأولي في مدينة صيدا، جنوب لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني، إن "الطّيران الحربي الإسرائيلي يحلّق بكثافة فوق البقاع وإقليم التفاح والعرقوب ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة".

 
gnews

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