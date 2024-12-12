شهيد في غارة إسرائيلية على مدينة الخيام اللبنانية

الوكيل الإخباري- استشهد مواطن لبناني وأصيب آخران في غارة إسرائيلية اليوم الخميس على مدينة الخيام، جنوب لبنان، خلال عملية انتشار الجيش اللبناني في المدينة تطبيقا للمرحلة الأولى من خطة توسيع انتشار الجيش في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي.

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، إن الغارة استهدفت حيا في المدينة لم يكن الجيش اللبناني قد انتشر فيه بعد.



من جهته، أصدر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بيانا قال فيه"إنه لم تمر اربع وعشرون ساعة على بدء الجيش الانتشار في منطقتي الخيام ومرجعيون، تطبيقا لقرار وقف إطلاق النار حتى عاود الجيش الإسرائيلي استهداف بلدة الخيام بغارة أدت إلى ارتقاء شهداء وجرحى".