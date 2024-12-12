شهيد في غارة إسرائيلية على مدينة الخيام اللبنانية

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في بيروت، إن الغارة استهدفت حيا في المدينة لم يكن الجيش اللبناني قد انتشر فيه بعد.
من جهته، أصدر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بيانا قال فيه"إنه لم تمر اربع وعشرون ساعة على بدء الجيش الانتشار في منطقتي الخيام ومرجعيون، تطبيقا لقرار وقف إطلاق النار حتى عاود الجيش الإسرائيلي استهداف بلدة الخيام بغارة أدت إلى ارتقاء شهداء وجرحى".
وأضاف" أن هذا الغدر الموصوف يخالف كل التعهدات التي قدمتها الجهات التي رعت اتفاق وقف النار، وهي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، والمطلوب منهما تقديم موقف واضح مما حصل ولجم العدوان الإسرائيلي".
-
أخبار متعلقة
-
قادة مجموعة السبع يؤكدون مجددا التزامهم تجاه الشعب السوري
-
بلينكن يدعو جميع الأطراف إلى تجنب إثارة "نزاعات إضافية" في سوريا
-
روسيا تتحدث عن اتفاق محتمل مع الإدارة الجديدة بشأن قاعدتيها
-
وفد تركي قطري في دمشق لعقد اجتماعات مع قائد المعارضة والحكومة الانتقالية
-
السلطة السورية الجديدة تعلن استعدادها للتعاون مع واشنطن للبحث عن مواطنيها "المغيبين"
-
غارة على محيط دمشق
-
حرب "الجبهة الثامنة".. ماذا يقصد نتنياهو ؟
-
السعودية تستحوذ على 3 سفن حربية إسبانية