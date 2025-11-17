الإثنين 2025-11-17 08:35 ص
 

شهيد في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة جنوبي لبنان

شهيد في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة جنوبي لبنان
ارشيفية
 
الإثنين، 17-11-2025 05:22 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد لبناني، مساء الأحد، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان.اضافة اعلان


وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن طائرة مُسيرة للاحتلال استهدفت مركبة في بلدة المنصوري، قضاء صور، مما أدى لاستشهاد اللبناني، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعرف على مدة السجن لمن يتخلف عن خدمة العلم .. تفاصيل

شؤون برلمانية النواب يناقش معدّل "خدمة العلم" ويعطيه صفة الاستعجال

ثمنت النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة قرار مجلس الوزراء القاضي بفرض ضريبة مبيعات بنسبة 16 بالمئة على البضائع الواردة للمملكة عبر الطرود البريدية القادمة من منصات إلكترونية خارجية. واعتبر

أخبار محلية نقابة الألبسة تثمن قرار الحكومة بفرض ضريبة مبيعات على البضائع الواردة عبر الطرود البريدية

مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لتشكيل "قوة استقرار" في غزة اليوم

عربي ودولي مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار لتشكيل "قوة استقرار" في غزة اليوم

لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري تعلن انطلاق محاكمات المتهمين

عربي ودولي لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري تعلن انطلاق محاكمات المتهمين

غارات وإطلاق نار وراء الخط الأصفر في خان يونس

فلسطين غارات وإطلاق نار وراء الخط الأصفر في خان يونس

وفيات الاثنين 17-11-2025

الوفيات وفيات الاثنين 17-11-2025

مثيرة للجدل

فلسطين رحلات جوية من قطاع غزة إلى جنوب إفريقيا تثير الجدل.. ما القصة؟

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 
 





الأكثر مشاهدة