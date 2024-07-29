شهيد وأربعة جرحى في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد لبناني وأصيب أربعة آخرون بجروح في غارتين نفذتهما مسيّرتان إسرائيليتان صباح اليوم على جنوب لبنان.

وقال مصدر أمني لبناني إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام بلدتي شقراء - ميس الجبل، وأسفرت عن وقوع جريحين، فيما استهدفت مسيّرة ثانية دراجة نارية على الطريق ذاتها، مما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة اثنين حالتهما خطرة، أحدهما طفل. وتعمل فرق الإسعاف على نقل المصابين إلى المستشفى.



