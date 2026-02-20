شهيد وإصابات بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد شخص وأصيب آخرون بجراح، إثر غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

