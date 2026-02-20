الجمعة 2026-02-20 08:26 م

شهيد وإصابات بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ب
أرشيفية
 
الجمعة، 20-02-2026 07:26 م

الوكيل الإخباري- استشهد شخص وأصيب آخرون بجراح، إثر غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان.

وأفاد مصدر أمني لبناني، بأن الغارة نفذت بواسطة ثلاثة صواريخ، مشيرًا إلى أن الحي المستهدف مكتظ بالسكان.

 
 


