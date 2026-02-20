شهيد وإصابات بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان

وأفاد مصدر أمني لبناني، بأن الغارة نفذت بواسطة ثلاثة صواريخ، مشيرًا إلى أن الحي المستهدف مكتظ بالسكان.
