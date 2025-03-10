شهيد وإصابتان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في بلدة كفركلا أدت إلى استشهاد عسكري وإصابة شخصين آخرين بجروح، حالة أحدهما حرجة.
ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل أكثر من ألف انتهاك للاتفاق.
وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير الماضي كما نص عليه الاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية، دون أن تعلن حتى الساعة موعدا رسميا للانسحاب منها.
-
أخبار متعلقة
-
الرسوم الصينية على المنتجات الزراعية الأمريكية تدخل حيز التنفيذ الاثنين
-
روبيو يتوعد مؤيدي حماس في أميركا بإلغاء إقاماتهم
-
نتنياهو يدفع رئيس الشاباك للاستقالة
-
الشرع: سوريا تواجه محاولات لجرها إلى حرب أهلية
-
الجيش الإسرائيلي يعين دوفرين متحدثا رسميا
-
منظمة التعاون الإسلامي ترحب باستئناف عضوية سوريا
-
شهيد وجرحى بنيران إسرائيلية جنوب لبنان
-
مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر الاعتداءات على قوات الأمن والمدنيين في سوريا