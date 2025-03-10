شهيد وإصابتان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد عسكري لبناني، وأصيب شخصان آخران، مساء الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفركلا، جنوب لبنان، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

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وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في بلدة كفركلا أدت إلى استشهاد عسكري وإصابة شخصين آخرين بجروح، حالة أحدهما حرجة.



ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل أكثر من ألف انتهاك للاتفاق.