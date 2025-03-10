 
الإثنين 2025-03-10 02:57 ص
 

شهيد وإصابتان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان

دخان يتصاعد بعد انفجار في جنوبي لبنان
دخان يتصاعد بعد انفجار في جنوبي لبنان
 
الإثنين، 10-03-2025 02:00 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد عسكري لبناني، وأصيب شخصان آخران، مساء الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة كفركلا، جنوب لبنان، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

اضافة اعلان


وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين في بلدة كفركلا أدت إلى استشهاد عسكري وإصابة شخصين آخرين بجروح، حالة أحدهما حرجة.


ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل أكثر من ألف انتهاك للاتفاق.


وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير الماضي كما نص عليه الاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية، دون أن تعلن حتى الساعة موعدا رسميا للانسحاب منها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أسامة الدرعاوي

أخبار محلية سلامة الدرعاوي يكتب.. حقيقة الذهب في البنك المركزي

ارشيفية

عربي ودولي الرسوم الصينية على المنتجات الزراعية الأمريكية تدخل حيز التنفيذ الاثنين

الشاب محمود خليل من منزله في نيويورك

فلسطين محامية طالب فلسطيني معتقل بأميركا: الخارجية ألغت إقامته وتأشيرة دراسته

روبيو

عربي ودولي روبيو يتوعد مؤيدي حماس في أميركا بإلغاء إقاماتهم

دخان يتصاعد بعد انفجار في جنوبي لبنان

عربي ودولي شهيد وإصابتان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان

غزة

فلسطين أعضاء بالكنيست: مكتب بوزارة الدفاع يشرف على ترحيل سكان غزة

المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر

فلسطين بولر: محادثاتنا مع حماس ترجع للقلق من هشاشة وقف إطلاق النار

الدفاع المدني

خاص بالوكيل وفاة و 6 إصابات بحادث تدهور على الطريق الصحراوي



 
 



 

الأكثر مشاهدة