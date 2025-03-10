شهيد وجريحان في اعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر لبناني، إن مسيرات إسرائيلية حلّقت بكثافة على علو منخفض في أجواء البقاع والسلسلة الشرقية لجبال لبنان المتاخمة للحدود مع سوريا.
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