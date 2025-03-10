شهيد وجريحان في اعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، عن استشهاد عسكري وإصابة شخصين حالة أحدهما حرجة، جراء اعتداءات إسرائيلية على بلدة كفركلا جنوبي لبنان.

اضافة اعلان