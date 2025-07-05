شهيد وجريحان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان

وقال مصدر امني في بيروت " تعد هذه الغارة الثانية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي اليوم على مناطق جنوب لبنان ".
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