شهيد وجريحان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد شخص وأصيب اثنان آخران بجروح، إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة صف الهوا بمدينة بنت جبيل، جنوب لبنان.

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