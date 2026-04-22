الأربعاء 2026-04-22 09:57 ص

شهيد وجريحان في غارة إسرائيلية وتفجير منازل جنوب لبنان

الأربعاء، 22-04-2026 08:25 ص
الوكيل الإخباري- استشهد شخص وجرح اثنان جراء غارة من مسيرة إسرائيلية، صباح اليوم، على أطراف بلدة الجبور في البقاع الغربي، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني.اضافة اعلان


وقال المصدر "ان الجيش الإسرائيلي الذي توغل في عمق بعض مناطق جنوب لبنان يقوم بأعمال تفجير منازل ومنشآت في مدينة ميس الجبل ومناطق الخيام والطيبة وحولا وبيت ليف والبياضة، كما قام بقطع العديد من الأشجار المعمرة".

وأضاف المصدر "شهدت قرى جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان حركة نزوح خفيفة باتجاه صيدا وبيروت، بسبب انعدام الخدمات من كهرباء وماء في بعض البلدات، وتعذّر القيام بأعمال الترميم، بالإضافة إلى ان عددا كبيرا من منازل السكان مدمر أو لا يصلح للسكن بسبب الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 