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شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

علم لبنان
لبنان
 
السبت، 08-03-2025 03:46 م

الوكيل الإخباري-   استشهد شخص وأصيب آخر، في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية اليوم السبت على جنوب لبنان.

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وقال مصدر لبناني إن المسيرة استهدفت سيارة في منطقة الجميجمة ما أدى إلى استشهاد شخص وجرح آخر .

 
 
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