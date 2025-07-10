شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

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الوكيل الإخباري- استشهد لبناني وأصيب آخر بجروح بغارة شنها الطيران الإسرائيلي استهدفت دراجة نارية في بلدة المنصوري جنوب لبنان، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس. اضافة اعلان





يذكر أنه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، ارتكبت "إسرائيل" أكثر من 3 آلاف خرق، خلفت ما لا يقل عن 233 شهيدا و531 جريحا، وفقا لبيانات رسمية لبنانية.