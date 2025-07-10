شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

يذكر أنه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، ارتكبت "إسرائيل" أكثر من 3 آلاف خرق، خلفت ما لا يقل عن 233 شهيدا و531 جريحا، وفقا لبيانات رسمية لبنانية.
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