شهيد و 9 جرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع

وقال مصدر امني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت أنه "جرح شخصان أيضا في غارة على بلدة سرعين في البقاع اللبناني".
وأضاف" استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية مدينة الهرمل وبلدات سرعين الفوقا والهرمل وحوش السيد علي في البقاع اللبناني.
كما استهدفت عدة غارات مجرى نهر الليطاني في أطراف صريفا والوادي بين علمان والقصير ومرتفعات إقليم التفاح جنوبي لبنان.
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