شهيد و 9 جرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع

الوكيل الإخباري- استشهد شخص على الأقل وجرح 7 آخرون في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم على مدينة صور جنوب لبنان.

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وقال مصدر امني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت أنه "جرح شخصان أيضا في غارة على بلدة سرعين في البقاع اللبناني".



وأضاف" استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية مدينة الهرمل وبلدات سرعين الفوقا والهرمل وحوش السيد علي في البقاع اللبناني.