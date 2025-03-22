السبت 2025-03-22 10:43 م
 

شهيد و 9 جرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 22-03-2025 09:49 م

الوكيل الإخباري-   استشهد شخص على الأقل وجرح 7 آخرون في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم على مدينة صور جنوب لبنان.

اضافة اعلان


وقال مصدر امني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت أنه "جرح شخصان أيضا في غارة على بلدة سرعين في البقاع اللبناني".


وأضاف" استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية مدينة الهرمل وبلدات سرعين الفوقا والهرمل وحوش السيد علي في البقاع اللبناني.


كما استهدفت عدة غارات مجرى نهر الليطاني في أطراف صريفا والوادي بين علمان والقصير ومرتفعات إقليم التفاح جنوبي لبنان.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (888) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة كما تم التعامل مع (69) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:32) دقيقة، و(21) حادث إطفاء وبمع

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

رئيس الشاباك

فلسطين هيئة البث الإسرائيلية: عشرات الآلاف يتظاهرون رفضا لإقالة رئيس الشاباك

كوهين

عربي ودولي كوهين: لبيد غير مسؤول وخصم لإسرائيل

ارشيفية

عربي ودولي شهيد و 9 جرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان والبقاع

وزارة الخارجية

أخبار محلية وزير الخارجية: ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

وزارة العمل

أخبار محلية الزيود: وزير العمل لم يعين موظف أو مستشار

وزير الخارجية والتنمية البريطاني ديفيد لامي

فلسطين وزير الخارجية البريطاني: يجب استعادة وقف إطلاق النار في غزة فوراً

نتنياهو

عربي ودولي مستشار نتنياهو: سنحافظ على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان



 
 





الأكثر مشاهدة