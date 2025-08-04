شهيد و4 إصابات بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

05:58 م

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الوكيل الإخباري- أعلن مركز الطوارئ في وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الإثنين، عن استشهاد لبناني، وإصابة 4 آخرين، جراء غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة الخيام في جنوب لبنان. اضافة اعلان





وتأتي هذه الغارة في ظل التصعيد المستمر في الجنوب اللبناني، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات والقرى الحدودية، ما يفاقم الوضع الإنساني ويهدد سلامة المدنيين.

