شهيد و4 إصابات بغارة إسرائيلية جنوب لبنان

وتأتي هذه الغارة في ظل التصعيد المستمر في الجنوب اللبناني، حيث تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات والقرى الحدودية، ما يفاقم الوضع الإنساني ويهدد سلامة المدنيين.
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