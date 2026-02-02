الإثنين 2026-02-02 11:56 م

شهيد و8 جرحى في غارتين إسرائيليتين على صيدا وجنوب لبنان

لبنان يرحب بعقد مؤتمر في الرياض حول اليمن
الإثنين، 02-02-2026 10:12 م

الوكيل الإخباري-   استشهد لبناني وأصيب 8 آخرون بجروح، جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة أنصارية بقضاء صيدا، وبلدة القليلة بقضاء صور، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في بيروت "إن أهالي بلدتي عين قانا وكفرتبنيت في جنوب لبنان ناشدوا الجيش اللبناني والقوى الأمنية الكشف على مبنيين، بعدما حذر الجيش الإسرائيلي سكانهما من إخلائهما تمهيدا للإغارة عليهما".

 
 


