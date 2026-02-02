شهيد و8 جرحى في غارتين إسرائيليتين على صيدا وجنوب لبنان

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في بيروت "إن أهالي بلدتي عين قانا وكفرتبنيت في جنوب لبنان ناشدوا الجيش اللبناني والقوى الأمنية الكشف على مبنيين، بعدما حذر الجيش الإسرائيلي سكانهما من إخلائهما تمهيدا للإغارة عليهما".
