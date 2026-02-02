شهيد و8 جرحى في غارتين إسرائيليتين على صيدا وجنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد لبناني وأصيب 8 آخرون بجروح، جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة أنصارية بقضاء صيدا، وبلدة القليلة بقضاء صور، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

