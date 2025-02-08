 
السبت 2025-02-08 05:08 م
 

شولتس: الحديث عن بعثة لحفظ السلام في أوكرانيا سابق لأوانه

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أولاف شولتس
السبت، 08-02-2025 02:49 م

الوكيل الإخباري-  قال المستشار الألماني أولاف شولتس في مقابلة مع قناة RND التلفزيونية، إن الحديث عن إرسال بعثة لحفظ السلام إلى أوكرانيا لا يزال سابقا لأوانه.

وأضاف شولتس خلال المقابلة: "أعتبر مثل هذه الأحاديث عن إرسال بعثة لحفظ السلام في أوكرانيا، غير مناسبة وسابقة لأوانها".

وأعرب المستشار كذلك عن اعتقاده بأنه، لا يجوز ولا يمكن اتخاذ القرارات دون مشاركة الأوكرانيين أنفسهم.

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RT

 
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