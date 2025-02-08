شولتس: الحديث عن بعثة لحفظ السلام في أوكرانيا سابق لأوانه

وأضاف شولتس خلال المقابلة: "أعتبر مثل هذه الأحاديث عن إرسال بعثة لحفظ السلام في أوكرانيا، غير مناسبة وسابقة لأوانها".
وأعرب المستشار كذلك عن اعتقاده بأنه، لا يجوز ولا يمكن اتخاذ القرارات دون مشاركة الأوكرانيين أنفسهم.
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