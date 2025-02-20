وأكد السياسي الألماني أن إجراء الانتخابات في أوكرانيا في أثناء الصراع أمر مستحيل، مشيرا إلى أن سياسة رئيس النظام في كييف بعد انتهاء فترة ولايته تتفق "مع متطلبات الدستور وقانون الانتخابات".
وفي وقت سابق يوم الأربعاء، وصف ترامب زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بدون انتخابات"، مضيفًا أن زيلينسكي كان يؤدي عمله بشكل سيئ حتى كممثل هزلي، ثم كان يتسول من الولايات المتحدة أموالًا لصالح صراع لا يستطيع الفوز فيه، والآن لا يرغب في إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا.
ويوم الثلاثاء، جرت في العاصمة السعودية الرياض، مفاوضات رفيعة المستوى بين روسيا والولايات المتحدة. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الطرفين اتفقا، خلال أول مفاوضات مباشرة بينهما منذ فترة طويلة، على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون الكامل بين روسيا والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة تهم الجانبين.
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