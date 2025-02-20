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شولتس: تصريحات ترامب بشأن ديكتاتورية زيلينسكي خطيرة

شولتس
شولتس
الخميس، 20-02-2025 01:20 ص

الوكيل الإخباري-   انتقد مستشار ألمانيا أولاف شولتس اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف بها فلاديمير زيلينسكي بالديكتاتور.

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وكتب شولتس في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "من الخطأ والخطير ببساطة حرمان زيلينسكي من الشرعية الديمقراطية".

وأكد السياسي الألماني أن إجراء الانتخابات في أوكرانيا في أثناء الصراع أمر مستحيل، مشيرا إلى أن سياسة رئيس النظام في كييف بعد انتهاء فترة ولايته تتفق "مع متطلبات الدستور وقانون الانتخابات".

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، وصف ترامب زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بدون انتخابات"، مضيفًا أن زيلينسكي كان يؤدي عمله بشكل سيئ حتى كممثل هزلي، ثم كان يتسول من الولايات المتحدة أموالًا لصالح صراع لا يستطيع الفوز فيه، والآن لا يرغب في إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا.

ويوم الثلاثاء، جرت في العاصمة السعودية الرياض، مفاوضات رفيعة المستوى بين روسيا والولايات المتحدة. وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الطرفين اتفقا، خلال أول مفاوضات مباشرة بينهما منذ فترة طويلة، على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون الكامل بين روسيا والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة تهم الجانبين.

 
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