شولتس: تصريحات ترامب بشأن ديكتاتورية زيلينسكي خطيرة

الوكيل الإخباري- انتقد مستشار ألمانيا أولاف شولتس اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي وصف بها فلاديمير زيلينسكي بالديكتاتور.

اضافة اعلان