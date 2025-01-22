 
الأربعاء 2025-01-22 04:13 م
 

شولتس: سنواصل دعم أوكرانيا حتى بعد انتهاء النزاع

ا
شولتس
الأربعاء، 22-01-2025 03:02 م

الوكيل الإخباري- قال المستشار الألماني أولاف شولتس في تصريحات لوكالة "فونكه" الألمانية أن "برلين ستتحمل مسؤولية دعم أوكرانيا حتى بعد انتهاء النزاع، وتوقيع اتفاقية السلام".

وأضاف: "قبل كل شيء، سيكون انتهاء الحرب في أوكرانيا خبرا سارا. ولكن حتى في هذه الحالة، سيتعين علينا ضمان مستقبل آمن لأوكرانيا".

اضافة اعلان


كما أوضح أن الأمر سيتعلق بضمانات أمنية وكيفية تمكين أوكرانيا من الحفاظ على جيش قوي، و"سنعمل معا على تسليحه".


وذكّر بأن المناقشات بين الحلفاء الأوروبيين حول هذا الموضوع ستجري في المستقبل، مؤكدا مرة أخرى أن مسألة مستقبل أوكرانيا لا يجب أن تحل دون مشاركة أوكرانيا نفسها.


وقبل ذلك، صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن ألمانيا باعتبارها واحدة من الدول الأوروبية الرائدة، يجب أن تقود عملية السلام في أوكرانيا، ودعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف القتال.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

وزير العدل والسفير الفرنسي

أخبار محلية وزير العدل والسفير الفرنسي يبحثان سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين

ت

عربي ودولي فشل أوروبي في التوصل لاتفاق حول عقوبات الغاز الروسي

ءص

المرأة والجمال أسباب ظهور تصبغات البشرة وكيفية معالجتها

شاحنات المساعدة تتدفق على غزة وفقًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار

فلسطين تحضيرات للمرحلة الثانية من اتفاق غزة وإسرائيل تصر على استبعاد حماس

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق على انخفاض

غا

طب وصحة حبوب الظهر: الأسباب والأنواع وطرق العلاج

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مذكرة شراكة وتعاون بين الأمن العام و”الحسين التقنية”

ى

عربي ودولي السيسي: لا أحد يستطيع المساس بمصر



 




الأكثر مشاهدة