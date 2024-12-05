شولتس يؤكد مجددا عدم السماح لكييف بمهاجمة عمق روسيا

وقال شولتس: "سأواصل بذل كل ما في وسعي لضمان عدم وجود تصعيد أو حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.. لذلك، في رأيي قراراتي صحيحة دائما: لن نسمح بضربات بالأسلحة الخطيرة التي لدينا الموضوعة في عمق الأراضي الروسية، الأمر نفسه ينطبق على الصواريخ المجنحة".
وأكد مرة أخرى أن ألمانيا ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا، وسيتم الاتفاق على مثل هذه القرارات مع كييف. وفي المجمل، منذ بداية الصراع، قدمت ألمانيا مساعدات لأوكرانيا بقيمة 28 مليار يورو.
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