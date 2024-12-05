 
الخميس 2024-12-05 09:31 ص
 

شولتس يؤكد مجددا عدم السماح لكييف بمهاجمة عمق روسيا

ل
أولاف شولتس
الخميس، 05-12-2024 08:48 ص

الوكيل الإخباري- أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده لا تنوي منح أوكرانيا الإذن باستخدام أسلحتها بعيدة المدى لشن هجمات في عمق روسيا، كما أنها لا تخطط لتزويد كييف بصواريخ "توروس".

وقال شولتس: "سأواصل بذل كل ما في وسعي لضمان عدم وجود تصعيد أو حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.. لذلك، في رأيي قراراتي صحيحة دائما: لن نسمح بضربات بالأسلحة الخطيرة التي لدينا الموضوعة في عمق الأراضي الروسية، الأمر نفسه ينطبق على الصواريخ المجنحة".

اضافة اعلان


وأكد مرة أخرى أن ألمانيا ستواصل تقديم المساعدة لأوكرانيا، وسيتم الاتفاق على مثل هذه القرارات مع كييف. وفي المجمل، منذ بداية الصراع، قدمت ألمانيا مساعدات لأوكرانيا بقيمة 28 مليار يورو.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

اقتصاد محلي للأردنيين.. هذه أسعار الذهب محليا الخميس

أرتال للجماعات المسلحة في سوريا بعد أن بدأت هجوما على مواقع الجيش السوري

عربي ودولي الجيش السوري ينفذ كميناً محكماً بـ "العصائب الحمر"

ا

عربي ودولي وسائل إعلام فرنسية: ميشيل بارنييه سيقدم استقالة حكومته الخميس

وقفة احتجاجية بالشموع وسط مدينة سول للمطالبة باستقالة يون

عربي ودولي استقالة وزير دفاع كوريا الجنوبية والمعارضة تتحرك لعزل الرئيس

ت

عربي ودولي وفد أوكراني يلتقي مستشار ترامب المستقبلي

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري

فلسطين "تصريحات هاغاري" تشعل أزمة داخل إسرائيل .. وإجراء تأديبي بحقه

ل

عربي ودولي شولتس يؤكد مجددا عدم السماح لكييف بمهاجمة عمق روسيا

أرشيفية

فلسطين الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من نابلس بينهم فتاة



 




الأكثر مشاهدة