شولتس يدعو الناتو إلى حماية غرينلاند

وقال المستشار في مقابلة مع قناة RND: "لا يجوز تغيير الحدود بالقوة، ويجب أن ينطبق هذا المبدأ على الجميع. بالمناسبة، التغيرات المناخية تؤدي إلى تغيير منطقة القطب الشمالي، وتفتح طرق شحن جديدة، تبدي الصين وروسيا اهتمامًا كبيرًا بها. لذلك، هناك قضايا أمنية مشروعة يتعين علينا مناقشتها مع بعضنا البعض داخل حلف الناتو. أعتقد أنه يجب علينا زيادة وجود الحلف في غرينلاند".
وشدد المستشار على ضرورة "الحفاظ على موقف حازم والتحدث بوضوح عندما تواجه دولة صغيرة مثل الدنمارك تحديات"، لكنه أكد في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة.
وأضاف شولتس: "المهم بالنسبة لي هو أن الولايات المتحدة تظل حليفتنا الأهم، وأن التعاون عبر الأطلسي له أهمية قصوى. ولهذا السبب، سنواصل بذل كل ما في وسعنا للحفاظ على علاقات جيدة، حتى عندما تصبح الأمور صعبة ومعقدة".
وأشار شولتس أيضًا إلى أن فرض ترامب رسومًا جمركية تجارية جديدة سيؤدي إلى المواجهة بدلاً من التعاون ذي المنفعة المتبادلة.
وقال المستشار: "إذا اتخذت الولايات المتحدة مثل هذه الخطوات (فرض الرسوم الجمركية)، فإن المفوضية الأوروبية ستكون قادرة على الرد خلال ساعات قليلة".
في نهاية يناير الماضي، أعرب الرئيس الأمريكي ترامب عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستحصل بالضرورة على جزيرة غرينلاند، التابعة حاليًا لمملكة الدنمارك.
وكان ترامب قد وصف، في نهاية عام 2024، امتلاك الولايات المتحدة لغرينلاند بأنه "ضرورة مطلقة".
وفي السابع من يناير، قبل توليه منصبه، قال ترامب إن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة، مشددًا على أهميتها الاستراتيجية للأمن القومي وحماية "العالم الحر"، بما في ذلك مواجهة الصين وروسيا.
روسيا اليوم
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