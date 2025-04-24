شويغو: روسيا تمتلك الحق في استخدام السلاح النووي إن تعرضت لعدوان غربي

الوكيل الإخباري- أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو احتفاظ روسيا بحق استخدام الأسلحة النووية إن تعرضت لأي عدوان من الدول الغربية.



وأشار إلى أن التعديلات التي أدخلت على العقيدة النووية الروسية في نوفمبر 2024 تؤكد "احتفاظ روسيا بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حال العدوان عليها أو على جمهورية بيلاروس حتى بالأسلحة التقليدية".

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وأضاف أن الجانب الروسي "يراقب عن كثب الاستعدادات العسكرية للدول الأوروبية"، وأنه "في حال قيام دول أجنبية بأعمال غير ودية تشكل تهديدا لسيادة وسلامة أراضي روسيا، فإن روسيا تعتبر أنه من المشروع اتخاذ التدابير المماثلة أو غير المماثلة اللازمة لقمع ومنع تكرار مثل هذه الأعمال".



وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد قال في وقت سابق إن تحديث العقيدة النووية الروسية كان ضروريا بالنظر إلى تصاعد التوتر قرب الحدود الروسية وانخراط قوى نووية في النزاع إلى جانب أوكرانيا.

RT