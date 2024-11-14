شويغو: "سو-57" أثبتت كفاءتها في ساحات العملية العسكرية الخاصة

ويزور شويغو الصين منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث أجرى مشاورات أمنية في بكين مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وصفها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان بأنها تتعلق "بالقضايا الرئيسية للمصالح الأمنية الاستراتيجية للبلدين وتعزيز الثقة المتبادلة بينهما".
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