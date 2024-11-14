شويغو: "سو-57" أثبتت كفاءتها في ساحات العملية العسكرية الخاصة

الوكيل الإخباري- قال سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إن مقاتلات الجيل الخامس "سو-57" أثبتت كفاءتها بجدارة في ساحات القتال خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

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جاء ذلك خلال حديث شويغو مع قبطان الطائرة التجريبي أثناء معرض الطيران في تشوهاي الصينية، حيث تابع: "إنها طائرة رائعة، وأدت أداء جيدا بالفعل في أول استخدام قتالي لها في العملية العسكرية الخاصة وأثبتت كفاءتها بجدارة فائقة".



ويزور شويغو الصين منذ يوم الثلاثاء الماضي، حيث أجرى مشاورات أمنية في بكين مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي، وصفها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان بأنها تتعلق "بالقضايا الرئيسية للمصالح الأمنية الاستراتيجية للبلدين وتعزيز الثقة المتبادلة بينهما".