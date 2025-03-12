شيخ في الأزهر: الزواج الثاني حق لكل رجل

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره بأحد البرامج الفضائية، أن الزواج الثاني حق لكل رجل دون تقديم مبررات، فكل رجل له حق الزواج وليس عليه تقديم مبرر.
ولفت إلى أن تعدد الزوجات ليس واجبًا وليس مندوبًا وليس حرامًا وليس مكروهًا، وهو مباح، وأن كل شخص أدرى بنفسه، وأن التعدد شرطه العدل المادي والحسي.
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