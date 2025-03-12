 
الأربعاء 2025-03-12 09:48 ص
 

شيخ في الأزهر: الزواج الثاني حق لكل رجل

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أرشيفية
 
الأربعاء، 12-03-2025 08:58 ص

الوكيل الإخباري-   أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن تعدد الزوجات مباح، وعلى الزوجة إعانة زوجها على الزواج بأخرى بدلًا من ارتكاب الفاحشة.

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وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره بأحد البرامج الفضائية، أن الزواج الثاني حق لكل رجل دون تقديم مبررات، فكل رجل له حق الزواج وليس عليه تقديم مبرر.

ولفت إلى أن تعدد الزوجات ليس واجبًا وليس مندوبًا وليس حرامًا وليس مكروهًا، وهو مباح، وأن كل شخص أدرى بنفسه، وأن التعدد شرطه العدل المادي والحسي.

 

وأوضح كريمة أن التعدد ليس واجبا وليس سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث منع الإمام علي من التعدد.

 

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