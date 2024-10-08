 
الثلاثاء 2024-10-08 01:03 م
 

صاروخ روسي يصيب سفينة طاقمها مصري وسوري

من المصدر
من المصدر
الثلاثاء، 08-10-2024 10:54 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت أوكرانيا، الإثنين، تعرض سفينة محملة بالذرة يقودها طاقم من المصريين والسوريين، لهجوم صاروخي روسي.

وقالت الوزارة المعنية بشؤون التنمية والبنية التحتية في أوكرانيا، إن ضربة صاروخية روسية ألحقت أضرارا بسفينة مدنية محملة بالذرة ترفع علم سانت كيتسونيفيس، في ميناء بيفديني الأوكراني القريب من أوديسا، الأحد.



وتحمل السفينة اسم "باريسا"، وكانت محملة بـ6 آلاف طن من الذرة.

اضافة اعلان

 

وفي وقت لاحق، قال مسؤولون أوكرانيون إن صاروخا روسيا أصاب سفينة ترفع علم بالاو في ميناء أوديسا جنوبي أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل أوكراني وإصابة 5 من أفراد الطاقم، في ثاني هجوم من نوعه خلال يومين.


وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا على منصة "إكس"، إن سفينتين تضررتا في مركز تصدير الحبوب في البحر الأسود، من دون أن يقدم تفاصيل عن حالة السفينتين، منددا بتصرفات روسيا.


وأضاف: "علينا أن نوحد جهود جميع الدول والمنظمات المسؤولة لضمان حرية الملاحة في البحر الأسود والأمن الغذائي العالمي".


ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق، ونفت موسكو مرارا مهاجمتها لأهداف مدنية.

 
gnews

أحدث الأخبار

بطاقة خاصة لمنفعي صندوق المعونة الوطنية

خاص بالوكيل عاجل دون عمولات وتتيح السحب مجاناً.. بطاقات جديدة لمنتفعي صندوق المعونة

قطاع غزة وآثار القصف الإسرائيلي

فلسطين الأمم المتحدة: قدمنا 5.6 ملايين استشارة طبية في غزة

قوات الاحتلال في حرم مسجد قبة الصخرة

أخبار محلية عين على القدس يرصد حصاد عام من الانتهاكات الإسرائيلية ضد القدس وأهلها

من المصدر

اقتصاد محلي "تجارة الأردن" تطمئن: مخزونات السكر والأرز والزيوت جيدة

تعبيرية

طب وصحة أعراضهما متشابهة.. كيف يمكن التفرقة بين القولون والمرارة؟

تعبيرية

اقتصاد محلي الحكومة: ارتفاع سعر البنزين في الأسبوع الأول من أكتوبر

تعبيرية

منوعات هل 5 ساعات من النوم ليلا كافية؟

صورة ارشيفية

فلسطين 8 شهداء في قصف الاحتلال لمحطة تعبئة مياه في رفح



 


الأكثر مشاهدة