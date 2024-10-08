صاروخ روسي يصيب سفينة طاقمها مصري وسوري

الوكيل الإخباري- أعلنت أوكرانيا، الإثنين، تعرض سفينة محملة بالذرة يقودها طاقم من المصريين والسوريين، لهجوم صاروخي روسي.



وقالت الوزارة المعنية بشؤون التنمية والبنية التحتية في أوكرانيا، إن ضربة صاروخية روسية ألحقت أضرارا بسفينة مدنية محملة بالذرة ترفع علم سانت كيتسونيفيس، في ميناء بيفديني الأوكراني القريب من أوديسا، الأحد.







وتحمل السفينة اسم "باريسا"، وكانت محملة بـ6 آلاف طن من الذرة.

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وفي وقت لاحق، قال مسؤولون أوكرانيون إن صاروخا روسيا أصاب سفينة ترفع علم بالاو في ميناء أوديسا جنوبي أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل أوكراني وإصابة 5 من أفراد الطاقم، في ثاني هجوم من نوعه خلال يومين.



وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا على منصة "إكس"، إن سفينتين تضررتا في مركز تصدير الحبوب في البحر الأسود، من دون أن يقدم تفاصيل عن حالة السفينتين، منددا بتصرفات روسيا.



وأضاف: "علينا أن نوحد جهود جميع الدول والمنظمات المسؤولة لضمان حرية الملاحة في البحر الأسود والأمن الغذائي العالمي".