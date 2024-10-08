صاروخ روسي يصيب سفينة طاقمها مصري وسوري

وقالت الوزارة المعنية بشؤون التنمية والبنية التحتية في أوكرانيا، إن ضربة صاروخية روسية ألحقت أضرارا بسفينة مدنية محملة بالذرة ترفع علم سانت كيتسونيفيس، في ميناء بيفديني الأوكراني القريب من أوديسا، الأحد.
وتحمل السفينة اسم "باريسا"، وكانت محملة بـ6 آلاف طن من الذرة.
وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا على منصة "إكس"، إن سفينتين تضررتا في مركز تصدير الحبوب في البحر الأسود، من دون أن يقدم تفاصيل عن حالة السفينتين، منددا بتصرفات روسيا.
وأضاف: "علينا أن نوحد جهود جميع الدول والمنظمات المسؤولة لضمان حرية الملاحة في البحر الأسود والأمن الغذائي العالمي".
ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على الفور على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق، ونفت موسكو مرارا مهاجمتها لأهداف مدنية.
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