صاروخ غربي جديد على طاولة فحص الخبراء الروس

الوكيل الإخباري- باشر الخبراء الروس فحص صاروخ "شتورم شادو" بريطاني فرنسي أسقطته وسائط الحرب الإلكترونية الروسية في أوكرانيا، استمرارا لكشف أسرار ماكينة الغرب الصاروخية وتصفير خطرها.



وقال أحد الخبراء في حديث لـ"نوفوستي": "ندرس في الوقت الراهن الرأس الحربي للصاروخ بعناية، وما يهمنا كشف أسرار ومواصفات الجزء المسؤول عن تشغيل الصاروخ بالكامل".



وصواريخ "ستورم شادو" بريطانية فرنسية مجنحة مخصصة لتدمير المواقع المحصنة وتتمتع بقدرة تدميرية كبيرة.

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وأكد "الناتو" صعوبة اعتراضه وخطورته، فيما أسقطته الدفاعات الروسية بالعشرات لقوات كييف، التي لم تجرؤ بعد على استهداف العمق الروسي به بانتظار الضوء الأخضر من رعاتها الغربيين.



وسبق لخبراء عسكريين روس وأعلنوا أمس عن بدء فحص صاروخ "هيمارس" أمريكي أسقطته القوات الروسية في أوكرانيا مؤخرا.